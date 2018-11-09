ДНР: Украина готовит провокации в Азовском море

В ДНР заявляют, что СБУ готовит масштабные провокации в Азовском море. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, провокации запланированы на начало 2019 года, и это может быть затопление коммерческого судна – украинского или иностранного.

Под прикрытием напряженности ситуации украинские силовики могут предпринять попытку вторжения в ДНР с моря, добавил Басурин.

Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов говорил, что украинские спецслужбы готовят провокацию с применением химических отравляющих веществ 11 ноября – на эту дату назначены выборы главы ДНР и парламента самопровозглашенной республики.