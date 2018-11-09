Солари может получить кредит доверия от руководства "Реала"

Затянувшаяся история со сменой главного тренера мадридского "Реала", кажется, готова счастливо завершиться для исполняющего обязанности наставника аргентинца Сантьяго Солари. Испанская пресса сообщает, что руководство "сливок" довольно временным сменщиком Юлена Лопетеги.

Солари стал и.о. главного тренера несколько дней назад после увольнения баскского специалиста Лопетеги, при котором результаты "Реала" сильно огорчали и начальников, и фанатов команды. По регламенту стать полноценным тренером аргентинец может через две недели после своего назначения.

Судя по всему, совет директоров "Королевского клуба" готов предоставить Солари шанс, сообщает издание Marca. Пока руководство мадридистов довольно результатами и готово дать сменщику Лопетеги время до католического рождества. А дальше все будет зависеть только от самого Солари.