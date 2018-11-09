Москва опротестовала подозрения Вены в шпионаже

В здание МИД России на Смоленской площади вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер. Ему вручена нота протеста в связи с обвинениями в шпионаже, которые Вена выдвинула к России из-за дела отставного полковника австрийской армии.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение тем, почему Австрия прибегла к ставшему для многих западных стран привычным методу — сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений от России. В Москве не понимают, почему Вена не использовала налаженные каналы диалога для обсуждения имеющихся у них подозрений, сообщает МИД России.

"Такой подход мы не приемлем", — подчеркивается в опубликованном на сайте министерства иностранных дел России заявлении.

Министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что он неприятно удивлен информацией о ситуации с отставным 70-летним австрийским полковником, которого обвиняют на родине в шпионаже в пользу России. Якобы за свою 20-летнюю работу на Москву он получил до 300 тысяч евро материальной компенсации. Полковник задержан. Если подозрения оправдаются, ему грозит до 10 лет тюрьмы за разглашение гостайны.

При этом сотрудники российского дипломатического ведомства добавили, что бездоказательные подозрения в шпионаже и раздуваемый в связи с ними скандал уже повлияли на российско-австрийские отношения. В частности, был отменен планировавшийся на 2-3 декабря визит в Москве министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Йоханнес Айгнер покинул Смоленскую площадь с намерением незамедлительно информировать Вену о российском демарше после возникшего шпионского скандала.