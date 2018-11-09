В Волгоградской области при пожаре погибли три маленьких ребенка

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Ленинске Волгоградской области.

Как передает ТАСС, об этой трагедии рассказал представитель главного управления МЧС по региону.

Собеседник агентства отметил, что сигнал о пожаре был получен в 17:11 (16:11 мск). Силами спасателей огонь был потушен в 18:24 (17:24 мск). При этом сотрудники МЧС нашли трех погибших детей: полугодовалого мальчика и двух его сестер двух и четырех лет.

Установлено, что отец детей был на работе, а мать находилась на придомовом участке. Она и вызвала пожарных, когда увидела задымление и не смогла из-за него войти в дом.

На месте ЧП работает испытательно-пожарная лаборатория и следственно-оперативная группа, которая должна выяснить все

детали и причины трагедии.