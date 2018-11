Нойер, Мюллер и Горетцка могут сыграть против России

Наставник футбольной сборной Германии Йоахим Лев объявил состав своей команды на два ближайших матча – против соперников из России и Голландии. В список вошел первый номер "Баварии" Мануэль Нойер, ветераны Тони Кроос и Томас Мюллер, а также хорошо проявивший себя весной Леон Горетцка.

Компанию голкиперу Нойеру составили его коллеги Бернд Лено из лондонского "Арсенала" и Кевин Трапп ("Айнтрахт" Франкфурт). В защиту заявлены Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все – "Бавария"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Тило Керер ("Пари Сен-Жермен"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Йонас Хектор ("Кельн"), Нико Шульц ("Хоффенхайм"), Джонатан Та ("Байер").

Вместе с Кроосом, Мюллером и Горетцкой в полузащите и линии атаки могут сыграть Юлиан Брандт, Кай Хавертц (оба – "Байер"), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Юлиан Дракслер ("ПСЖ"), Себастьян Руди, Марк Ут (оба – "Шальке"), Серж Гнабри ("Бавария"), Лерой Сане ("Манчестер Сити") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Our 24-man squad for the international break 🇩🇪



Joachim #Löw is only calling @ToniKroos up for the Netherlands game to give him more time to recover.#DieMannschaft #GERRUS #GERNED pic.twitter.com/55A0xPyENm