Вратарь "Реала" Навас планирует перебраться в "Ювентус"

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас в ближайшее время может перебраться из испанского чемпионата в итальянский. Туринский "Ювентус" заинтересован в приобретении костариканца.

По информации Calciomercato, Навас занимается поиском дома в Турине. Он может стать игроком "старой синьоры" уже в январе 2019 года.

Напомним, что с приходом в "Реал" Тибо Куртуа Навас стал редко попадать в основной состав команды.