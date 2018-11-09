Рэперов Канье Уэста и 6ix9ine обстреляли в Беверли-Хиллс во время съемок клипа

Неизвестные обстреляли дом, где снимался клип с участием рэперов Канье Уэста и Даниэля Эрнандеса, известного под псевдонимом Tekashi 6ix9ine. По данным очевидцев, было слышно не меньше восьми выстрелов. Одна из пуль попала в окно спальни.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы, в момент обстрела оба музыканта находились в особняке. В результате инцидента никто не пострадал, однако съемки клипа были приостановлены.

Инцидент расследует полиция. Уже изъяты записи с камер наблюдения. По предварительным данным, обстрел был произведен из проезжавшего мимо автомобиля.

На Эрнандеса не так давно уже нападали, причем в России. На концерте в одном из московских клубов на сцену выбежал один из зрителей и ударом опрокинул 22-летнего исполнителя.