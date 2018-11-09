Водитель "КаМАЗа" сбил пешехода в Москве и скрылся с места аварии

Мужчина, управлявший тяжелым грузовиком "КаМАЗ" сбил насмерть пешехода в Москве, после чего скрылся с места ДТП.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что трагедия произошла на Дубравной улице в районе дома № 35. Пешеход получил тяжелейшие травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время московские полицейские ищут водителя-преступника.