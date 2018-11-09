За три недели легалайза в Канаде скурили всю марихуану

Канадцы бьют тревогу: спустя меньше месяца после того, как в стране легализовали марихуану, граждане скурили почти всю "травку", продававшуюся легально. Полиция опасается, что люди вновь обратятся за легкими наркотиками к драгдилерам, сообщает NY Times.

Вскоре после легализации марихуаны в Канаде 17 октября в стране открылись многочисленные магазины по продаже легких наркотиков. Однако не все из них оказались успешными.

Так, житель провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Тревор Тобин вместе с матерью на все свои сбережения открыли магазин по продаже марихуаны High North. Бизнес просуществовал всего пару недель – Тобин с матерью поняли, что не справляются с потоком заказов.

Конкуренты Тобина из магазина Ontario Cannabis Store в первый день легализации марихуаны обработали около 100 тысяч заказов, однако плохо справились с их доставкой – товар пришел многим покупателям только через две недели после оплаты.

Легальные продавцы марихуаны констатируют, что им больше нечем торговать.

Решение этой проблемы пока не найдено.