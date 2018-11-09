МИД в недоумении: что известно о виновнике шпионского скандала между Москвой и Веной
В российский МИД был вызван посол Австрии. Ему выразили протест в связи с заявлениями Вены о деле отставного полковника, которого австрийские спецслужбы подозревают в работе на российскую разведку. Заявления Москва считает бездоказательными. Более того, у нее вызывает вопросы и то, как они были сделаны. Вначале о подозрениях написали СМИ, и только потом заговорили политики. Детали разговора в МИДе равно как и подробности шпионской истории, о которой пишут австрийские газеты, журналисты пытались узнать у посла Йоханнеса Айгнера, когда он выходил из здания российского внешнеполитического министерства. Впрочем, дипломат не смог сказать ничего конкретного.
"Через несколько минут будет официальное заявление МИДа", — кивнул только на здание сталинской высотки на Смоленской площади Йоханнес Фйгнер.
Более развернутым, но не менее туманным оказалось и заявление канцлера Себастьяна Курца, который созвал экстренную пресс-конференцию, чтобы заявить о шпионском скандале, но в итоге заявил лишь о предположениях.
"Я прошу вас принять во внимание тот факт, что на данный момент речь идет только о подозрении. Органы юстиции ведут расследование. И как только у нас появятся подтверждения или 100-процентная уверенность, мы сразу же сообщим. На данный момент, мы сообщили всю имеющуюся информацию", — подчеркнул канцлер Австрии Себастьян Курц.
В Вене подчеркнули, что шпионаж против нейтральной страны является недопустимым. Здесь потребовали наказать виновных.
Но, несмотря на то, что речь идет лишь о подозрениях, скандал уже раскручивается. Глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила визит в Россию для участия в российско-австрийском общественном форуме "Сочинский диалог". Ее российский коллега Сергей Лавров напомнил, что вообще-то в мировой практике есть четкие правила, по которым разрешаются подобные вопросы. И общение через СМИ не имеет к ним ни малейшего отношения.
"Для меня эта информация неприятно удивила. Испокон веков было принято, что если у какой-то страны возникает подозрение в причастности кого-то к каким-то процессам, действиям, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующих государств, то в соответствие с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснения, — напомнил Лавров. – В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, с соблюдением всех приличий, а к мегафонной дипломатии, обвиняя нас, требуя публично объясниться по вопросу, по которому нам ничего не известно".
Австрийская пресса, тем временем, делает самые разные предположения. Одни газеты пишут о том, что полковник, который уже 5 лет на пенсии, работал на Москву еще с конца 1990-х. Другие сообщают, что он был завербован в 1988-м году, то есть, еще советской, а не российской разведкой. Какая версия в итоге станет официальной — пока не известно.
Шпионский скандал начался с публикации в Kronen Zeitung. Она сообщила, что отставной офицер был завербован в Иране в 1988 году. Его связного якобы звали Юрий. Других подробностей газета не привела.
Расследование в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке проводит прокуратура Зальцбурга. Якобы подозреваемый передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе в Европе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Утверждается, что он получил за свою 20-летнюю деятельность 300 тысяч евро. 9 ноября 2018 года он был задержан.
Против полковника возбуждено уголовное дело. Ему может грозить два года тюрьмы. По предварительным данным, информацию о действиях предполагаемого шпиона Вена получила от "дружественной спецслужбы" из Берлина несколько недель назад.
О ситуации проинформировано и руководство Евросоюза. С 1 июля 2019 года председательство в ЕС переходит к Австрии.
Чуть ранее в разжигании шпиономании отличился молодой оксфордский ученый. Он заявил, что Лондон просто наводнен русскими шпионами. И даже дал совет, как их обнаружить: по семечкам.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Шпионский скандал между Россией и Австрией
- В Москве арестован убийца женщины с ребенком
- В московском метро запустили поезд Зимней универсиады-2019
- Гражданин России задержан в Болгарии по запросу США
- Изнасилованная дознавательница отказывается пройти полиграф
Самое читаемое
-
Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего
- Ничто не предвещало смерть актера, еще вчера он озвучивал фильм
- Королеве красоты дали 13 лет за похищение человека
- Известная актриса всю жизнь скрывала, что отец ее дочери Кончаловский
- Умер пологовский потрошитель, убивший более 100 человек
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
СМИ: Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК
- Ликвидность - главная проблема для ФРС
- ЦБ РФ допустил ослабление рубля в декабре
- США объявили о санкциях против санаториев, отеля в Крыму и МГБ ЛНР
- Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Горячий кофе оказался полезнее холодного
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Лидеры ОДКБ сверили планы в Астане
- Жесткая посадка между лесом и болотом
- Скандал с шашлыками в колонии всплыл из-за развода Цеповяза
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
От аферы с датчиками дыма пострадали тысячи москвичей
- На Москву надвигается холодный антициклон
- Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию снизят втрое
- В Битцевском лесу нашли ласку-фотомодель
- Музей Васнецова готовит очень личную выставку художника
- Выходные в столице: квест, географический диктант и поиск новых друзей
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый "обратимый" клей поможет в утилизации отходов
- В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного
- Их нравы: галлы бальзамировали и выставляли напоказ отрубленные головы врагов
- Как пестициды изменяют поведение целых колоний опылителей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"