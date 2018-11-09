МИД в недоумении: что известно о виновнике шпионского скандала между Москвой и Веной

В российский МИД был вызван посол Австрии. Ему выразили протест в связи с заявлениями Вены о деле отставного полковника, которого австрийские спецслужбы подозревают в работе на российскую разведку. Заявления Москва считает бездоказательными. Более того, у нее вызывает вопросы и то, как они были сделаны. Вначале о подозрениях написали СМИ, и только потом заговорили политики. Детали разговора в МИДе равно как и подробности шпионской истории, о которой пишут австрийские газеты, журналисты пытались узнать у посла Йоханнеса Айгнера, когда он выходил из здания российского внешнеполитического министерства. Впрочем, дипломат не смог сказать ничего конкретного.

"Через несколько минут будет официальное заявление МИДа", — кивнул только на здание сталинской высотки на Смоленской площади Йоханнес Фйгнер.

Более развернутым, но не менее туманным оказалось и заявление канцлера Себастьяна Курца, который созвал экстренную пресс-конференцию, чтобы заявить о шпионском скандале, но в итоге заявил лишь о предположениях.

"Я прошу вас принять во внимание тот факт, что на данный момент речь идет только о подозрении. Органы юстиции ведут расследование. И как только у нас появятся подтверждения или 100-процентная уверенность, мы сразу же сообщим. На данный момент, мы сообщили всю имеющуюся информацию", — подчеркнул канцлер Австрии Себастьян Курц.

В Вене подчеркнули, что шпионаж против нейтральной страны является недопустимым. Здесь потребовали наказать виновных.

Но, несмотря на то, что речь идет лишь о подозрениях, скандал уже раскручивается. Глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила визит в Россию для участия в российско-австрийском общественном форуме "Сочинский диалог". Ее российский коллега Сергей Лавров напомнил, что вообще-то в мировой практике есть четкие правила, по которым разрешаются подобные вопросы. И общение через СМИ не имеет к ним ни малейшего отношения.

"Для меня эта информация неприятно удивила. Испокон веков было принято, что если у какой-то страны возникает подозрение в причастности кого-то к каким-то процессам, действиям, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующих государств, то в соответствие с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснения, — напомнил Лавров. – В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, с соблюдением всех приличий, а к мегафонной дипломатии, обвиняя нас, требуя публично объясниться по вопросу, по которому нам ничего не известно".

Австрийская пресса, тем временем, делает самые разные предположения. Одни газеты пишут о том, что полковник, который уже 5 лет на пенсии, работал на Москву еще с конца 1990-х. Другие сообщают, что он был завербован в 1988-м году, то есть, еще советской, а не российской разведкой. Какая версия в итоге станет официальной — пока не известно.

Шпионский скандал начался с публикации в Kronen Zeitung. Она сообщила, что отставной офицер был завербован в Иране в 1988 году. Его связного якобы звали Юрий. Других подробностей газета не привела.

Расследование в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке проводит прокуратура Зальцбурга. Якобы подозреваемый передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе в Европе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Утверждается, что он получил за свою 20-летнюю деятельность 300 тысяч евро. 9 ноября 2018 года он был задержан.

Против полковника возбуждено уголовное дело. Ему может грозить два года тюрьмы. По предварительным данным, информацию о действиях предполагаемого шпиона Вена получила от "дружественной спецслужбы" из Берлина несколько недель назад.

О ситуации проинформировано и руководство Евросоюза. С 1 июля 2019 года председательство в ЕС переходит к Австрии.

Чуть ранее в разжигании шпиономании отличился молодой оксфордский ученый. Он заявил, что Лондон просто наводнен русскими шпионами. И даже дал совет, как их обнаружить: по семечкам.