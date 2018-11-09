От штольперштайна до Хрустальной ночи: мир вспомнил путь Германии к Холокосту

Мир отмечает День борьбы с фашизмом и антисемитизмом. Ровно 80 лет назад нацисты устроили в Германии Хрустальную ночь — погром, с которого начался Холокост. Фашисты врывались в синагоги, магазины и дома по всей стране. Были убиты сотни евреев, 30 тысяч арестованы.

Такая латунная табличка, вмонтированная в тротуар, называется Stolpersteine. Не то, чтобы "камень преткновения", точнее — "камень, чтобы споткнуться". Их тысячи по Берлину. На них пишут имена евреев, обозначая места, откуда их забрали в лагерь или где их убили.

Здесь жила семья Зельбигер. Так выглядел Альфред. Его фотография сохранилась у двоюродного брата — Хорста Зельбигера, которому было 10 лет, когда случилась Хрустальная ночь. Название пошло от того, что на улицах было много стекла от разбитых окон и витрин еврейских магазинов. Старику оно не нравится.

"Хрустальная ночь — это название преуменьшает значение случившегося. Как будто просто немного хрусталя и фарфора разбилось. В этот день убивали людей, евреев увозили в концентрационные лагеря, мы столкнулись с террором. Магазины были полностью уничтожены, люди были в ужасе, царила паника", — подчеркивает очевидец событий 9 ноября 1938 года в Берлине Хорст Зельбигер.

Точное количество жертв погрома 9 ноября 1938 года неизвестно до сих пор. От 90 человек до нескольких тысяч. Многие в ту ночь просто пропали. За пять лет, который нацисты находились у власти, это не был первый погром, но это первая юдофобская акция, осуществленная государством в целях окончательного решения вопроса. С нее начался Холокост. Поводом стало убийство Гершелем Гриншпаном сотрудника немецкого посольства в Париже Эрнста фон Рата.

"Многие евреи верили в то, что они смогут пережить, перезимовать режим национал-социалистов. Ноябрьские погромы положили конец этим иллюзиям. Несмотря на весь антисемитизм с 1933 по 1938 год, евреи были застигнуты врасплох беспрецедентным масштабом насилия", — поясняет профессор истории Свободного университета Берлина Арнд Бауеркемпер.

"10 ноября внезапно все стало иначе. Лавки ремесленников и магазины были разбиты, их товары лежали на улице. Орудовали мародеры, которые пытались найти ботинки одного размера. Штурмовики стояли в магазинах. Это были страшные сцены, которые мы, 10-летние мальчики, тогда увидели. Мы свернули на Ораниенбургер штрассе и посмотрели на синагогу — ее купол хорошо видно над крышами домов. В тот день над ней поднимались клубы дыма", — рассказывает Хорст Зельбигер.

Большая часть разрушена попаданием бомбы уже в 1943 году, но купол и фасад синагоги на Ораниенбургер штрассе сохранились. После Хрустальной ночи сюда въехало гестапо, потом здание отдали под склад униформы.

В этой синагоге играл на скрипке Альберт Эйнштейн. Отец современной физики бежал от нацистов еще в 1933 году. Также поступили Стефан Цвейг и Леон Фейхтвангер. Уехали многие именитые евреи, но еще больше осталось. Большинству просто некуда было бежать.

И Вторая мировая, и Холокост стали следствием политики умиротворения, которую проводил Запад. От Мюнхенского сговора, передавшего в руки нацистов Чехословакию, и убедившего Гитлера в полной безнаказанности, до Хрустальной ночи — 40 дней. И потом тоже мало что изменилось. Западные демократии отказывались принимать нищих, которых перед изгнанием нацисты лишали всего, даже золотых коронок.

Например, Британия, перекрывшая евреям дорогу в Палестину — ее протекторат, в то время решила принять 10 тысяч детей. Но только без родителей, которые отправились в концлагеря. На первый взгляд, просто серая стена, но если подойти к ней ближе — становятся различимы имена, их здесь больше 55 тысяч. Те, что посветлее, — это выжившие. На этой стене только евреи Берлина. Хорст Зельбигер не попал в их число, потому что его мама была немкой: это ничего не гарантировало, но в его случае спасло.

"Сначала Гитлер вошел в Саар — ничего не произошло, потом Мюнхенский сговор, потом Австрия, австрийцы восторженно аплодировали Гитлеру. С этого момента евреям зубными щетками пришлось чистить мостовые Вены. Мы каждый день испытывали страх за свою жизнь до тех пор, пока сюда не пришла Красная Армия", — заявляет Хорст Зильбигер.

Красной Армии больше нет. А нацисты есть. Меркель об этом говорила 9 ноября 2018 года.

"Нас приводят в ужас атаки на людей, которые носят кипы. Мы были ошеломлены новостями о спровоцированных ультраправыми настроениями нападениях на еврейский ресторан в Хемнице в августе этого года. Подобные проявления антисемитизма пробуждают в нас плохие воспоминания о том, как начиналось преследование евреев в 1930-е годы. Подобные события должны тревожить не только людей, переживших Холокост. Это ужасно для всех нас", — акцентировала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

У себя дома это ужасно и отвратительно. Зато где-то подальше режимы, опирающиеся на нацистов, могут быть даже полезны, если развернуть их людоедский запал в нужном направлении — от себя. А себя можно убедить в том, что все это в рамках демократических ценностей и процессов, хотя именно так в 1933 году и начался путь Германии к Хрустальной ночи. В центре Берлина у мемориала Холокоста немецкие школьники зачитывают имена его жертв. Час за часом. Но западные политики спустя 80 лет после начала "Катастрофы" пребывают в плену тех же иллюзии, которые стоили миру десятков миллионов жизней.