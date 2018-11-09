Подпольный майнинг в Балашихе привел к долгу жильцов в 36 миллионов рублей
В Подмосковье пять многоэтажных домов вдруг стали потреблять электроэнергию, как районный центр. Вместе с этим начались частые отключения света, а задолженность энергетикам за несколько месяцев выросла в геометрической прогрессии до пугающей суммы в 36 миллионов рублей. Причина странных событий затаилась в подвале.
Кто бы мог подумать, что глухая окраина Балашихи, где слова "майнинг" и "биткоин" и выговорит не каждый, вдруг окажется одним из крупнейших подпольных центров добычи криптовалюты не только в России, но и, похоже, в Европе.
Полиция накрыла с поличным под новостройкой нелегальную майнинговую ферму просто невероятных размеров.
"Здесь серверная находится. Видно блоки питания, хапы, витая пара, кабельная продукция. Протяженность ее пятьсот квадратов ", — рассказывает Олег Холин, руководитель направления инспекторской службы.
"Вот вся эта площадь от того угла по вот этот угол, является, внутри стоит оборудование для крипто-майнинга", — показывает Сергей Капуста.
А началось всё с жалоб жителей пяти многоэтажек на частые отключения света.
"Мы никогда не знаем, на сколько отключат свет — на час, на два на три или на четыре. При отключении света у нас также отсутствует вода и отсутствует отопление, квартиры очень быстро стынут", — говорит Айгуль Никоненко.
Причина, как выяснилось в громадной задолженности жилого комплекса перед Мосэнергосбытом и аномальный рост потребления электроэнергии.
"За апрель потребление — 500 тысяч квтч, в мае — 1 миллион 200, в июне — 2 миллиона 500, в июле — 2 600, в августе — 2 700. Задолженность – 33,5 миллиона рублей", — сообщил Владимир Рыбаков, заместитель начальника Восточного территориального отдела ОАО ''Мосэнергосбыт".
Любопытно, что о существовании подпольной криптофермы стало известно едва ли не полгода назад. Она спрятана прямо под нами, в лабиринте подвалов и стилобатов жилых домов. Хозяин аппаратуры, как считает полиция, Константин Золотухин, глава управляющей компании жилого комплекса.
Однако когда полиция наконец среагировала на жалобы жителей Балашихи, дорогу стражам порядка преградили гвардейцы Золотухина — частные охранники. Едва не дошло до рукопашной.
"Что вы делаете? — У нас частная охранная организация. Нет, у нас проникновение на помещение. Мы сейчас должны вызвать 112. — А вы кто?!"
Тянушиеся на сотни метров под землей стеллажи с видеокартами и компьютерными процессорами опечатали следователи. Слово за экспертами — сколько здесь намайнили.
"Можно смело утверждать, что они заработали те же 30-35 миллионов рублей, в переводе по текущему курсу биткоина. Майнинг — это не что иное, как перевод энергии в информацию ", — пояснил Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен.
А виртуальная валюта биткоин — это вознаграждение майнеру за объем работы его вычислительной аппаратуры.
"Тариф, используемый ими — это тариф населения, 3 рубля 71 копейка для электроплит. Получается, очень выгодно организовывать коммерцию по тарифам населения", — отметил Рыбаков.
Оказалось, что хозяин фермы Золотухин даже и не думал ничего оформлять, судя по всему, решив повесить долг на жильцов.
"Скажите, почему люди должны расплачиваться за ваш майнинг, за вашу майнинговую ферму? — Они должны заплатить свою квартплату, а я со своими платежами разберусь. – Ну, Мосэнерго нам объяснило все расходы электроэнергии по вашей майнинговой ферме, это вы должны 33 миллиона рублей — 50! 100! Придумывайте дальше", — заявил нам в телефонном разговоре Константин Золотухин.
Строительный магнат Золотухин в 2003 году был объявлен персоной года, а в 2005 году его уже объявили в федеральный розыск. По обвинению в незаконной легализации и обналичке свыше одного миллиарда рублей. Но, видимо графа Монте-Кристо из него не получилось, вот и решил переквалифицироваться в управдомы.
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