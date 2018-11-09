Робот-ведущий лишит работы сотрудников телевидения
Плохая новость для телеведущих: скоро они потеряют работу. В Китае появился первый робот-ведущий новостей. Англоговорящий диктор с искусственным интеллектом работает в агентстве "Синьхуа". Пока он существует в единственном экземпляре, но в скором времени штат виртуальных сотрудников будет расширен. И это пугает. Какие конкурентные преимущества пока остаются у нас?
Он сам по себе уже сенсационная новость — найден идеальный сотрудник для круглосуточного вещания. Неутомимому роботу-диктору не требуются зарплата и отпуск, вместо обеда нужно только электропитание, а если он и перегорит, то разве что из-за сбоя техники.
"Просто дайте мне текст, и я могу читать новости, как человек, — говорит андроид. — Могу работать по 24 часа 365 дней подряд и транслировать выпуски в разных местах одновременно".
И все же это новости с человеческим лицом: прототипом для английской версии робота стал актер Чжан Чжао, для китайской — популярный телеведущий Цю Хао. На презентации первого выпуска он — со своим "виртуальным" двойником глядит в экран, как в зеркало.
"Я вижу здесь самого себя, только этот текст я никогда не произносил — это, конечно, фантастика, не могу описать словами свое волнение", — признается Цю Хао.
Каким бы "живым" ни было изображение, — это лишь цифровая копия: система "смотрит" десятки выпусков новостей и на основе полученных данных имитирует человеческую речь, мимику и жесты.
"Мы используем настоящие видеозаписи и звук, анализируем особенности речи и выражения лица", — рассказывает менеджер компании по созданию технологий искусственного интеллекта Фан Шису.
Но в новостях должна быть жизнь, а если прислушаться, голос у робота довольно монотонный, а присмотреться — и спектр эмоций весьма ограничен, уже ревниво заметили его нецифровые коллеги, очевидно, почувствовав конкуренцию, которой в Китае и среди людей хватает.
Как бы то ни было, робот-диктор уже принят в штат китайского информагентства. Там считают, что он поможет снизить стоимость производства новостей, а оперативность, наоборот, — повысить. Выпуски можно посмотреть на сайте, в онлайн-канале и мобильном приложении. Неужели следующий шаг — все экраны страны?
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