Китайская мясная компания раздала миллионные долги ветчиной

Представители китайской мясной компании Chuying Agro-Pastoral Group оказались в долгах перед акционерами из-за африканской чумы свиней, сразившей тысячи голов домашнего скота. Бизнесмены решили частично выплатить миллионные долги своей продукцией – ветчиной и другой едой. Как ни странно, это оказалось верным ходом, сообщает Yicai Global.

Владельцы акций, чья стоимость составляет 39 миллионов долларов, согласились принять выплаты свиным мясом.

После того, как новость об этом попала в СМИ, стоимость акций Chuying Agro-Pastoral Group за два дня выросла с 0,22 доллара до 0,29.

Впрочем, далеко не все акционеры захотели взять выплаты "натурой". В настоящий момент компания должна еще 36,9 миллиона долларов.

Африканская чума свиней — вирусный недуг, который могут подцепить домашние и дикие свиньи. Для человека она опасности не представляет.