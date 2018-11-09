Роулинг подала на бывшую ассистентку иск в 31 тысячу долларов

Автор "Гарри Поттера", британская писательница Джоан Роулинг, подала в суд на бывшую ассистентку. Роулинг обвиняет женщину в растрате – та тратила безумные суммы на кофе и парфюмерию, сообщает ABC.

Сумма иска оказалась соответствующей – 31 тысяча долларов. Роулинг отметила, что бывшая подчиненная не только безрассудно тратила ее деньги, он и воровала товары, которые выпускались под брендом "Гарри Поттер".

"Она умудрилась за короткое время потратить 2,1 тысячи долларов на кофе и почти 2 тысячи – на косметику", — отметили адвокаты писательницы.

Комментарии бывшей подчиненной Роулинг журналисты не приводят.

Ранее сообщалось, что писательница похвалила рисунки школьника XVIII века, найденные в архивах сотрудниками одного из британских музеев.