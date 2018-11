Трамп сострил в "Твиттере" о роли русских в американских выборах

Дональд Трамп иронично предложил обвинить Россию в проблемах с подсчетов голосов на промежуточных выборах во Флориде и Джорджии. "Давайте потребуем незамедлительных извинений от президента Путина!", — предложил президент США.

В Джорджии победил республиканец Брайан Кемп, напоминает "Интерфакс". Однако сейчас вдруг обнаруживаются голоса в поддержку кандидатов-демократов и в Джорджии, и во Флориде. Теперь демократы требуют пересчитать голоса в этих двух штатах, поскольку в день выборов там было много технических проблем.

"Вы имеете в виду, что они только сейчас обнаруживают голоса во Флориде и Джорджии, но выборы были во вторник?" – театрально удивился Трамп в твите.

You mean they are just now finding votes in Florida and Georgia – but the Election was on Tuesday? Let’s blame the Russians and demand an immediate apology from President Putin!