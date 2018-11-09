Вынесен приговор похитителям барокамеры Гагарина

Хорошевский суд Москвы приговорил к двум годам четырем месяцам и двум годам и шести месяцам колонии строгого режима двух фигурантов дела о похищении барокамеры СБК-48 для тренировки Юрия Гагарина и других космонавтов, принадлежащей Мемориальному музею космонавтики.

Как передает "Интерфакс", с подсудимых Радмира Калимуллина и Владимира Аникина также взыскали более 271 тысячи рублей в счет погашения ущерба от кражи.

Оба мужчины были задержаны и арестованы в апреле 2018 года, после того как полиция установила, что именно они похитили 4,5-тонную барокамеру СБК-48 из московского музея космонавтики, вывезя ее с охраняемой стоянки с помощью крана-манипулятора и грузовика. После этого преступники вывезли аппарат в пункт приема металла на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован.