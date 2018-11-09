Швейцарский суд запретил Nord Stream осуществлять любые выплаты "Газпрому"

Суд Швейцарии постановил запретить компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты "Газпрому". Это решение было принято в рамках обеспечительных мер по требованию НАК "Нафтогаз Украины".

Из-за запрета все выплаты от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG российскому "Газпрому" теперь направляются на швейцарских приставов.

Как отметили также представители "Газпрома", все попытки "Нафтогаза" арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока не дали никаких результатов.

В феврале текущего года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму почти 4,7 миллиарда долларов. Арбитры произвели зачет встречных требований, принимая во внимание ранее присужденную в пользу "Газпрома" сумму по контракту на поставки. В итоге российская сторона должна выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, напоминает РИА Новости. Всего НАК "Нафтогаз Украины" требовала от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Российская сторона, обжаловав решение, объявила о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

В мае компания "Нафтогаз" заявила о начале принудительного взыскания средств. Представители украинской компании также сообщили о том, что суд поддержал ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии. Нидерланды и Великобритания приняли также подобные решения по активам российской компании.

В июне руководство "Газпрома" сообщило, что они добились приостановки исполнения "транзитного" решения в апелляционной инстанции.