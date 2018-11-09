Формула-1. Боттас выиграл вторую тренировку в Бразилии

На бразильской трассе автодрома имени Жозе Карлуса Пасе в Сан-Паулу завершилась вторая серия свободных заездов участников очередного этапа чемпионат мира в классе "Формула-1". Первым стал финский пилот Mercedes Вальттери Боттас.

Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, который ранее досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Он уступил Боттасу буквально мгновение — 0,003 секунды. Замкнул тройку лучших немец Себастьян Феттель из Ferrari, проигравший финскому гонщику 0,073 секунды.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин отстал на 1,723 секунды и занял 16-е место.