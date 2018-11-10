Новости Политика

Все видео этой рубрики
10 ноября 201800:15

Источник объяснил присутствие Пригожина на встрече маршала Ливии и Шойгу

Михаил Метцель/ТАСС

Присутствие известного российского ресторатора Евгения Пригожина на встрече министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром объясняется тем, что Пригожин обеспечивал официальный обед на встрече и принял участие в обсуждении культурной программы. Об этом СМИ сообщил военно-дипломатический источник.

Ранее министерство обороны Ливии опубликовало видео встречи в Москве российского министра обороны Сергея Шойгу с командующим Национальной армией Ливии Халифтом Хафтаром. На кадрах также виден ресторатор Евгений Пригожин, сидящий вместе с военными за столом переговоров, передает РИА Новости.

Сейчас

00:58

26 человек погибли в результате авиаудара коалиции по Хаджину в САР

00:28

Индонезия заявила об угрозе срыва контракта на закупку Су-35

22:45

Вынесен приговор похитителям барокамеры Гагарина

22:00

Порошенко вернул прокурору Луценко прошение об отставке

20:30

Пляжный футбол. Россия обыграла Бразилию

18:30

В Крыму нашли уникальное древнегреческое поселение

17:15

Посол Австрии отказался раскрыть содержание беседы в МИД РФ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Индонезия заявила об угрозе срыва контракта на закупку Су-35

Индонезия заявила об угрозе срыва контракта на закупку Су-35

1 час назад
Швейцарский суд запретил Nord Stream осуществлять любые выплаты "Газпрому"

Швейцарский суд запретил Nord Stream осуществлять любые выплаты "Газпрому"

2 часа назад
Вынесен приговор похитителям барокамеры Гагарина

Вынесен приговор похитителям барокамеры Гагарина

3 часа назад
МИД в недоумении: что известно о виновнике шпионского скандала между Москвой и Веной

МИД в недоумении: что известно о виновнике шпионского скандала между Москвой и Веной

4 часа назад
Техосмотр в России может стать индивидуальным

Техосмотр в России может стать индивидуальным

4 часа назад
Вдова миллионера узнала о "недействительном" браке после убийства мужа

Вдова миллионера узнала о "недействительном" браке после убийства мужа

8 часов назад
На Украине будет новый лидер президентской гонки

На Украине будет новый лидер президентской гонки

5 часов назад
"Вот это я приехал на рыбалку!": в Ростове перевернулся грузовик с живыми карпами. Видео

"Вот это я приехал на рыбалку!": в Ростове перевернулся грузовик с живыми карпами. Видео

5 часов назад
Папунаишвили признался в романе с Собчак и "дотанцевался" до итальянки

Папунаишвили признался в романе с Собчак и "дотанцевался" до итальянки

10 часов назад
Тренер "Валенсии" Тораль: Черышев из-за травмы не приедет в сборную России

Тренер "Валенсии" Тораль: Черышев из-за травмы не приедет в сборную России

1 час назад
Трамп сострил в "Твиттере" о роли русских в американских выборах

Трамп сострил в "Твиттере" о роли русских в американских выборах

3 часа назад
Порошенко вернул прокурору Луценко прошение об отставке

Порошенко вернул прокурору Луценко прошение об отставке

3 часа назад
Пляжный футбол. Россия обыграла Бразилию и вышла в финал Межконтинентального кубка

Пляжный футбол. Россия обыграла Бразилию и вышла в финал Межконтинентального кубка

5 часов назад
Опубликована страшная аудиозапись убийства в лифте на юго-западе Москвы

Опубликована страшная аудиозапись убийства в лифте на юго-западе Москвы

12 часов назад
Топ-10 крупнейших алмазов, найденных на территории России и СССР

Топ-10 крупнейших алмазов, найденных на территории России и СССР

14 часов назад
Квартирный вопрос: золовка заказала убийство москвички и ее сына

Квартирный вопрос: золовка заказала убийство москвички и ее сына

6 часов назад
Колпаков ушел в отставку с поста главреда "Медузы"

Колпаков ушел в отставку с поста главреда "Медузы"

10 часов назад
Россиянин не платил 7 лет за ЖКХ и отсудил у коммунальщиков втрое больше

Россиянин не платил 7 лет за ЖКХ и отсудил у коммунальщиков втрое больше

9 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

14 часов назад
Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране

Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране

08.11.2018 18:20
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

06.11.2018 18:01
Мир отмечает 200-летие великого русского классика

Мир отмечает 200-летие великого русского классика

3 часа назад
Елена Темникова призналась, что страдает от аутоиммунного заболевания

Елена Темникова призналась, что страдает от аутоиммунного заболевания

3 часа назад
Рэперов Канье Уэста и 6ix9ine обстреляли в Беверли-Хиллс во время съемок клипа

Рэперов Канье Уэста и 6ix9ine обстреляли в Беверли-Хиллс во время съемок клипа

5 часов назад
В Крыму нашли уникальное древнегреческое поселение

В Крыму нашли уникальное древнегреческое поселение

7 часов назад
ДНР: Украина готовит провокации в Азовском море

ДНР: Украина готовит провокации в Азовском море

7 часов назад
Модный практикум: как правильно одеться для фотосессии?

Модный практикум: как правильно одеться для фотосессии?

7 часов назад
Без лекарств: медики нашли простой способ снизить кровяное давление

Без лекарств: медики нашли простой способ снизить кровяное давление

7 часов назад
Пассивная агрессия: почему на нас нападают из-за угла

Пассивная агрессия: почему на нас нападают из-за угла

7 часов назад
Террористы-смертники атаковали отель в столице Сомали: погибли 17 человек

Террористы-смертники атаковали отель в столице Сомали: погибли 17 человек

8 часов назад
Гражданин России задержан в Болгарии по запросу США

Гражданин России задержан в Болгарии по запросу США

8 часов назад
Кортеж Терезы Мэй и Шарля Мишеля попал в аварию в Бельгии

Кортеж Терезы Мэй и Шарля Мишеля попал в аварию в Бельгии

9 часов назад
Шесть человек госпитализированы после аварийной посадки самолета Boeing 757 Fly Jamaica

Шесть человек госпитализированы после аварийной посадки самолета Boeing 757 Fly Jamaica

9 часов назад
Китай показал одну из самых мелких управляемых ракет в мире

Китай показал одну из самых мелких управляемых ракет в мире

9 часов назад
Врио главы Махачкалы арестован за превышение полномочий

Врио главы Махачкалы арестован за превышение полномочий

10 часов назад
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

10 часов назад
Разбушевавшийся лесной пожар спалил в американском городке более двух тысяч домов

Разбушевавшийся лесной пожар спалил в американском городке более двух тысяч домов

10 часов назад
В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного

В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного

10 часов назад
На улицах Лондона появились плакаты с фотографиями Путина

На улицах Лондона появились плакаты с фотографиями Путина

10 часов назад
В Сеть утекли характеристики смартфона "Яндекса"

В Сеть утекли характеристики смартфона "Яндекса"

10 часов назад
От Москвы до Воркуты: где купить квартиру, чтобы быстрее получить доход

От Москвы до Воркуты: где купить квартиру, чтобы быстрее получить доход

10 часов назад
Google объяснила пользу от "ночного режима" в приложениях

Google объяснила пользу от "ночного режима" в приложениях

11 часов назад
Изнасилованная дознавательница отказывается пройти полиграф

Изнасилованная дознавательница отказывается пройти полиграф

12 часов назад
Глава ТСН подставил дом на 30 миллионов из-за майнинговой фермы

Глава ТСН подставил дом на 30 миллионов из-за майнинговой фермы

12 часов назад
Переломы будут срастаться в два раза быстрее

Переломы будут срастаться в два раза быстрее

14 часов назад
Мишка Паддингтон вернется на экраны

Мишка Паддингтон вернется на экраны

15 часов назад
Голосовой ассистент Amazon Alexa теперь доступен для Windows 10

Голосовой ассистент Amazon Alexa теперь доступен для Windows 10

16 часов назад
Вместе не навсегда: новый "обратимый" клей поможет в утилизации отходов

Вместе не навсегда: новый "обратимый" клей поможет в утилизации отходов

16 часов назад
На автосалоне в Женеве весной 2019 года покажут седан и лимузин Aurus

На автосалоне в Женеве весной 2019 года покажут седан и лимузин Aurus

17 часов назад
Фильм "Дорога" российского режиссера Калашникова претендует на "Оскар"

Фильм "Дорога" российского режиссера Калашникова претендует на "Оскар"

19 часов назад
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

08.11.2018 14:02
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

07.11.2018 21:40
Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

07.11.2018 19:18
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

06.11.2018 16:01