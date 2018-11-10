Источник объяснил присутствие Пригожина на встрече маршала Ливии и Шойгу

Присутствие известного российского ресторатора Евгения Пригожина на встрече министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром объясняется тем, что Пригожин обеспечивал официальный обед на встрече и принял участие в обсуждении культурной программы. Об этом СМИ сообщил военно-дипломатический источник.

Ранее министерство обороны Ливии опубликовало видео встречи в Москве российского министра обороны Сергея Шойгу с командующим Национальной армией Ливии Халифтом Хафтаром. На кадрах также виден ресторатор Евгений Пригожин, сидящий вместе с военными за столом переговоров, передает РИА Новости.