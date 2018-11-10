Карлсен и Каруана сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону

В Лондоне стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам. Первая партия между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусем Карлсеном и претендентом американцем Фабиано Каруаной завершилась вничью.

Карлсен играл черными фигурами и имел преимущество по ходу партии, которая завершилась на 115-м ходу, но не смог довести ее до победы. В следующий раз соперники встретятся в субботу, 10 ноября.

Напомним, матч состоит из 12 партий с классическим контролем времени. Если по ее итогам будет ничья, то победитель определится с помощью тай-брейка.