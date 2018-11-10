ДТП в Греции: один человек погиб, более 20 ранены

Вечером 9 ноября в Греции недалеко от Салоников произошла крупная авария, в результате которой один человек погиб и еще 20 (в том числе пятеро детей) получили ранения.

Как уточняется, ДПТ произошло в 20:30 по местному времени (21:30 по времени Москвы) на развязке Враснон на выезде из Салоников. Столкнулись грузовой автомобиль и минивэн, перевозивший беженцев. Авария произошла во время преследования полицейским автомобилем, передает РИА Новости.

На место происшествия прибыли 12 машин скорой помощи. Один ребенок получил черепно-мозговые травмы. В настоящее время всех пострадавших перевозят в больницы в Салониках.