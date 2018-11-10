Андрей Рублев не смог выйти в финал молодежного Итогового турнира

На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов Next Gen Finals для игроков не старше 21 года, который в эти дни проходит в Милане, состоялись полуфиналы. Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в финал соревнований.

В полуфинальном матче российский теннисист потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 4:3 (7:3), 3:4 (5:7), 4:0, 2:4, 4:3 (7:2) в пользу греческого спортсмена, соперником которого по финалу будет австралиец Алекс де Минаур.

Напомним, турнир проходит по экспериментальным правилам, а призовой фонд соревнований превышает 1,3 миллиона долларов.