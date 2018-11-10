Полиция идентифицировала террориста, устроившего атаку в Мельбурне. Им оказался 31-летний выходец из Сомали Хасан Шир.

Год назад полиция арестовала его младшего брата, который готовил атаку в Австралии в Новый год, сообщает "Россия 24".

Хасан утром 9 ноября на автомобиле с газовыми баллонами врезался в здание торгового центра. После этого он вышел из машины и подорвал ее. Выкрикивая исламистские лозунги Хасан напал с ножом на подоспевших полицейских и прохожих. В результате один человек погиб, двое ранены. Сам нападавший скончался в больнице.

Ответственность за атаку уже взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.