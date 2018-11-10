Ливень затопил международный аэропорт в Эр-Рияде

Потоки дождя прорвали крышу и затопили помещения международного аэропорта имени короля Халеда, расположенного к северу от Эр-Рияда. О происшествии сообщает саудовский новостной портал "Аль-Аджиль".

На портале опубликовано видео, на котором видно, как в аэропорту вода хлещет с потолка и заливает систему досмотра багажа.

Циклон принес сильные дожди в регион Персидского залива 8 ноября. Ливни идут в разных городах Саудовской Аравии (в том числе в Эр-Рияде, Джидде и Мекке). Также стихия обрушилась на соседний Кувейт, куда для помощи местным спасателям были отправлены сотрудники саудовских экстренных служб. В субботу, 10 ноября, ливни ожидаются в Катаре, передает РИА Новости.