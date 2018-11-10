В сирийской Латакии состоялась массовая свадьба для 550 пар

В сирийском городе Латакия в пятницу, 9 ноября, состоялась массовая свадьба для 550 пар. Об этом сообщают представители пресс-службы организатора праздника – мобильного оператора Syriatel.

Как уточняется, свадебные мероприятия проходили в одном из залов торжеств в Латакии. Молодожены представлены военными армии Сирии, родственниками погибших военных, а также парнями и девушками, получившими ранения в ходе сирийской войны.

Подобная акция проводится в Латакии в шестой раз. За пять предыдущих акций число осчастливленных молодоженов составило 1494 человека, передает РИА Новости.