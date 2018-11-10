Олег Кононов попрощался с болельщиками "Арсенала" после матча с "Анжи"

Главный тренер тульского футбольного клуба "Арсенал" Олег Кононов после матча 14-го тура Российского премьер-лиги с махачкалинским "Анжи" попрощался с болельщиками команды.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Как сообщает "Спорт-экспресс", после окончания встречи Кононов подошел к трибуне с тульскими болельщиками и нескольким из них пожал руки.

Ранее сообщалось, что Кононов договорился о контракте с московским "Спартаком". Специалист подпишет соглашение до конца сезона и может приступить к своим обязанностям уже после паузы на матчи сборных.