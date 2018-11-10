Бобровский и Панарин принесли "Коламбусу" победу над "Вашингтоном"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Действующий чемпион "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Коламбус Блю Джекетс" и потерпел поражение со счетом 1:2.

Российский вратарь гостей Сергей Бобрвоский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам, а нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей на Энтони Дюклера, который забросил победную шайбу. У проигравших форвард Евгений Кузнецов также сделал голевой пас и продлил результативную серию до шести матчей.