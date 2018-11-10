Депутат Верховной рады рассказала о причинах будущего развала Украины

На Украине не останется экономики и социальной защиты из-за нежелания политиков взять на себя ответственность за установление мира в стране. Все это в итоге приведет к развалу государства. Такое заявление в эфире телеканала NewsOne сделала депутат Верховной рады Наталья Королевская.

По мнению депутата, в настоящее время президент Украины Петр Порошенко должен выполнить главную задачу – установить мир в стране. Но никаких реальных действий для этого не предпринимается, как и не предлагается какого-то конкретного плана, а политики поддерживают эту идею только на словах.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о своей независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

В настоящее время урегулирование ситуаций в Донбассе продолжает обсуждаться, в том числе на встречах контактной группы в Минске, напоминает газета "Известия". С сентября 2014 года группой были приняты три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако и после подписания соглашений о перемирии стороны продолжают перестрелки.