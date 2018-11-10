В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил ввести режим ЧС в штате Калифорния.

9 ноября Трамп объявил, что в штате Калифорния сложилась чрезвычайная ситуация. Также он распорядился предоставить федеральную помощь местным властям, чтобы они своевременно реагировали на лесные пожары.

Ранее средства массовой информации сообщали, что не менее девяти человек погибли из-за приходных пожаров, бушующих в Калифорнии.

Как уточняется, за день площадь пожара увеличилась до 362 квадратных километров, разрушив порядка 7 тысяч построек (большинство из них – жилые дома). По последним данным, лесной пожар Camp стал самым разрушительным в истории штата.

До настоящего времени самым разрушительным пожаром в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, бушевавший на севере штата, ближе к побережью в октябре 2017 года. Тогда огонь охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек, передает РИА Новости.