К берегам Камчатки приближается мощный циклон

К берегам полуострова Камчатка приближается мощный циклон, несущий на полуостров умеренные осадки и сильный ветер. Такие данные сообщили представители ГУ МЧС региона, ссылаясь на камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К концу дня 11 ноября, ночью и днем 12 ноября в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах, а также в Усть-Большерецком районе ожидается мокрый снег. Ветер может достигать 30 метров в секунду, в поселке Озерновском – до 35 метров в секунду, передает РИА Новости.

Спасатели рекомендуют жителям региона на время действия циклона принять все меры, необходимые для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов. Туристам и охотникам также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в прибрежные и отдаленные районы, места с горными реками.