Неизвестный ранил из пистолета ребенка и мужчину в пригороде Монреаля

Сотрудники полиции арестовали мужчину, ранившего из пистолета двух человек на улице Киркланда – пригорода канадского Монреаля (провинция Квебек). О происшествии сообщает телеканал CBC.

Как уточняется, пятилетний ребенок и 50-летний мужчины получили несколько огнестрельных ранений и были госпитализированы. В настоящее время ребенку, у которого ранение в живот, проводят операцию. Жизнь мужчины вне опасности, передает ТАСС.

Стрелок забаррикадировался в одном из жилых домов, но полицейские смогли его задержать. Сейчас он находится под стражей. Известно, что мужчине 36 лет. Правоохранители устанавливают причины случившегося.