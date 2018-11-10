Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Такие данные СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, ЧП произошло по адресу улица Островитянова, дом №23, корпус 1. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 жильцов, передает ТАСС. Для них был организован пункт временного размещения.

К настоящему времени пожар полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Горела квартира на первом этаже, огонь распространился на второй этаж.