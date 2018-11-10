Обломки затонувшего сухогруза "Анатолий Крашенинников" обнаружены на Камчатке

На Камчатке при обследовании береговой черты были найдены обломки затонувшего судна "Анатолий Крашенинников". Информация об этом появилась в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Как уточняется, найденные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего корабля.

В субботу, 9 ноября, поиски троих пропавших членов экипажа – капитана, старшего помощника и вахтенного механика – результатов не дали. Авиация, участвовавшая в поисково-спасательной операции, покинула акваторию залива. Находящиеся в зоне крушения сухогруза суда будут продолжать попутный поиск, передает ТАСС.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин распорядился относительно оказания финансовой помощи родственникам пропавших без вести членов экипажа затонувшего судна. 12 ноября состоится встреча представителей правительства Камчатского края с семьями моряков.

Сухогрузное судно "Анатолий Крашенинников" потерпело крушение у западного побережья Камчатки 9 ноября. В момент происшествия на борту находились 13 человек. 10 из них (пять членов экипажа и пять пассажиров) спаслись на плоту, в ближайшее время их доставят в Петропавловск-Камчатский попутным морским транспортом. Груженное техникой и строительными материалами судно направлялось по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана.