Юный полузащитник "Брешии" вызван в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал имена футболистов, вызванных на два ближайших матча. Впервые приглашен в национальную команду 18-летний полузащитник "Брешии" Сандро Тонали.

Молодого футболиста, выступающего за клуб Серии В, в Италии называют вторым Андреа Пирло. За футболиста "Брешии" ведут борьбу ведущие клубы Италии – "Ювентус", "Интер", "Рома", а также "Челси". Таланливый футболист оценивается в 20 миллионов евро. Роберто Манчини вызвал Тонали на два ближайших матча. 17 ноября итальянцы проведут матч Лиги наций с португальцами, а 20 ноября сборную Италии ждет товарищеская встреча со сборной США.

Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом. Вратари: Алессо Краньо ("Кальяри"), Сальваторе Сиригу ("Торино"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (все – "Ювентус"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Эмерсон ("Челси"), Алессио Романьоли ("Милан"), Алессандро Флоренци ("Рома"). Полузащитники: Николо Барелла ("Кальяри"), Роберто Гальярдини ("Интер"), Жоржиньо ("Челси"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Марко Верратти ("Пари Сен-Жермен"), Сандро Тонали ("Брешия"), Стефано Сенси ("Сассуоло"). Нападающие: Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Винченцо Грифо ("Хоффенхайм"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Кевин Лазанья ("Удинезе"), Маттео Политано ("Интер"), Леонардо Паволетти ("Кальяри").