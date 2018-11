Политологи из Великобритании рассказали, за что Запад так ненавидит Россию

Причина ненависти Запада по отношению к России в том, что Москва проводит собственную внешнюю политику, а в экономике занимается протекционизмом. Такую точку зрения британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд высказали в своей книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy.

Книга составлена по принципу вопрос-ответ. Элфорд задает провокационные вопросы, а Коулз развернуто на них отвечает. При этом политологи показывают свое мнение об отношениях между США с Россией и Великобританией. По утверждению Элфорда и Коулза, своим нежеланием поддаваться Вашингтону Москва мешает Соединенным Штатам сохранять их мировую гегемонию. А еще Россия раздражает Запад, потому что не делает то, что ей говорят.

Коулз отмечает, что Россия для Великобритании является врагом уже с начала XX века, и называет тот период "первой холодной войной", потому что в то время ведущие державы боролись за передел стратегических ресурсов и рынков, а после того как к власти в России пришли большевики, Россия стала представлять собой также и идеологическую угрозу.

Авторы подчеркивают, что Россия начала двигаться к экономическому национализму, потому что рынки перестали быть свободными, после того как Борис Ельцин покинул пост президента. Но, по мнению авторов, Китай и Россия не представляют серьезной угрозы, просто развитие этих стран и экономический национализм не нравятся Западу.

