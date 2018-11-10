Фигуристы Загорски и Гурейро лидируют после короткой программы Гран-при Японии

В японской Хиросиме проходит четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. Российские танцоры Тиффани Загорски и Джоннатан Гуррейро лидирует после короткой программы.

Тиффани и Джонатан лучше всех выполнили ритмический танец, который составляет короткую программу. Их выступление суди оценили в 75,49 балла. Это второй старт Загорски и Гуррейров нынешнем сезона. Ранее они заняли третье место на "Скейт Америка".

На втором месте после короткой программы идут американцы Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер, у которых 70,71 балла. Третье место занимают Рэйчел и Майкл Парсонс из США — 69,07. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин пока шестые (64,53).