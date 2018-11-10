В Санкт-Петербурге горит кровля гипермаркета "Лента"

На Обводном канале в Санкт-Петербурге возник пожар на кровле одноэтажного здания гипермаркета "Лента". Площадь возгорания составляет 4800 квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности, рассказали ТАСС в Главном управлении МЧС России по северной столице. Здание покинули 800 человек. В ликвидации возгорания МЧС задействовало 12 единиц техники и 54 человека личного состава.