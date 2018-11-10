Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге охватил все здание, люди эвакуированы

Весь персонал и посетители загоревшегося гипермаркета "Лента" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга эвакуированы из здания. По данным Главного управления МЧС России по северной столице, площадь пожара первоначально составляла 300 квадратных метров.

Однако пожар быстро охватил все одноэтажное здание гипермаркета и перекинулся на кровлю. Площадь, охваченная огнем, составляет 4800 квадратных метров, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение оперативного штаба на месте пожара.

Сообщение о пожаре в гипермаркете на набережной Обводного канала поступило в МЧС 10 ноября в 08:30. Посетителей в здании в это время почти не было. По имеющимся данным, пострадавших нет.

Сообщалось, что в ликвидации возгорания МЧС задействовало 12 единиц техники и 54 человека личного состава.