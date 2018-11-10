"Реал" может оставить Солари главным тренером

Сантьяго Солари, скорее всего, будет утвержден в роли главного тренера "Реала". В настоящее время аргентинский специалист исполнят обязанности наставника "королевского клуба".

42-летний Сантьяго Солари был назначен на эту должность после отставки Юлена Лопетеги. Под руководством Солари "Реал" сыграл три встречи, выиграв их с общим счетом 11:0. В клубе довольны работой аргентинца, и 11 ноября будет рассмотрен вопрос об его назначании в качестве полноправного тренера.

Помешать назначению может только неудача в матче с "Сельтой", который пройдет в Виго в воскресенье. Если "Реал" проиграет, то клуб продолжит поиски нового тренера.