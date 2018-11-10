В Приморье высадился десант студентов-медиков

В отдаленные районы Приморья направлен молодой медицинский десант. Студенты профильного университета будут помогать врачам больниц и поликлиник на добровольной основе. А после учебы власти региона обещают обеспечить их не только работой и хорошей зарплатой, но и жильем.

Десятая по счету группа студентов-медиков отправляется в районы Приморского края. На этот раз помогать врачам едут 20 волонтеров. Уже сегодня они начнут работу в поселке Шкотово.

Напутствовать студентов в Тихоокеанский государственный медицинский университет приехали министр здравоохранения России Вероника Скворцова и временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко. В Приморском крае регулярно в районных больницах безвозмездно трудятся 300 студентов. По всей России в движение волонтеров-медиков вовлечены 20 тысяч человек.

Сейчас в больницах края острый дефицит специалистов. Если на всем Дальнем Востоке на каждые 10 тысяч человек населения приходится 40 докторов, то в Приморье — только 31. Помощь добровольцев — не лишняя.

Во время встречи со студентами-медиками Олег Кожемяко пообещал: регион сделает максимум, чтобы они не уехали из Приморья после окончания вуза. Молодым врачам в крае повысят зарплату, помогут с арендой жилья и начнут выделять подъемные — до 500 тысяч рублей.