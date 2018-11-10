В здании горящего гипермаркета в Санкт-Петербурге полностью рухнула кровля

В горящем здании гипермаркета "Лента" на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге полностью обрушилась кровля. Она "рухнула полностью по всему зданию", рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. По предварительным данным, пострадавших нет — персонал и все посетители были эвакуированы.

Площадь обрушения кровли составила 3200 квадратных метров, сообщили ТАСС в штабе пожаротушения. При этом угрозы распространения огня нет — горящий гипермаркет находится в отдельно стоящем здании.

Сообщение о пожаре в гипермаркете на набережной Обводного канала поступило в МЧС 10 ноября в 08:30. Посетителей в здании в это время почти не было. Сообщалось, что в ликвидации возгорания МЧС задействовало 12 единиц техники и 54 человека личного состава.