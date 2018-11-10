Один человек пострадал при пожаре в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге, он госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников службы скорой помощи, работающих на пожаре.

Характер травм пострадавшего неизвестен, уточняется, что он находится в нетяжелом состоянии. Сотрудники МЧС пока не подтверждают эту информацию. Ранее сообщалось, что из горящего здания гипермаркета "Лента" в Адмиралтейском районе Северной столицы эвакуирован весь персонал и посетители — порядка 800 человек.

По данным регионального МЧС, пожар по адресу: набережная Обводного канала, дом 118 начался в 8.30 в субботу, его первоначальная площадь составляла порядка 300 квадратных метров. Однако огонь быстро перекинулся на кровлю и сейчас пожарные ведут борьбу с огнем на территории почти пяти тысяч метров. В ликвидации возгорания задействованы более 45 единиц техники и более 200 пожарных.

Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки под кровлей.

По последним данным, кровля магазина обрушилась по всей площади здания — порядка 3,8 тысячи квадратных метра. Пожар локализован. Гипермаркет занимает отдельное здание, и распространение огня удалось предотвратить.