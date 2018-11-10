Покушение сорвано: на президента Макрона планировали напасть с ножом

Задержанные по подозрению в намерении совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона на допросах рассказали, что планировали нападение на французского лидера с ножом. Это должно было произойти 7 ноября во время торжественных мероприятий на севере Франции по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Ранее, 6 ноября, французские правоохранители задержали шесть человек, близких к ультраправым кругам, по подозрению в планировании покушения на Макрона. Их задержание было результатом расследования угроз в отношении главы государства, передает РИА Новости.

По сообщению французского телеканала France 2, двое подозреваемых вскоре были отпущены, остальные четверо признали свою вину. Согласно их показаниям, автор плана покушения на Макрона — 62-летний бывший предприниматель Жан-Пьер Б.

Напасть на президента Франции с ножом планировалось на мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер на севере страны. Керамический нож, при помощи которого, по словам подозреваемых, они намеревались осуществить атаку, был обнаружен полицией ходе обыска в машине Жан-Пьера Б.