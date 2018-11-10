Фигуристы Забияко и Энберт выиграли японский этап Гран-при

Российская пара Наталья Забияко – Александр Энберт стала победителем проходящего в Японии четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, Наталья и Александр завоевали путевку в финал Гран-при.

Наталья и Александр набрали по сумме короткой и произвольной программ 214,14 балла, что принесло им вторую победу подряд на этапах Гран-при. Ранее Забияко и Энберт победили в соревнованиях спортивных пар на этапе в Хельсинки.

На втором месте китайцы Чэн Пэн и Ян Цзинь (207,24). Третьими стали американцы Алекса Шимека и Крис Книрим (190,49). Забияко и Энберт гарантировали участие в финале Гран-при, который пройдет в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря.