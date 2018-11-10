В Сирии боевики убили шесть военнослужащих правительственной армии

Российские представители зафиксировали за минувшие сутки девять случаев нарушения перемирия в Сирии. Боевые действия проходили в провинциях Алеппо, Хама и Латакия, пишет РИА Новости.

По данным Центра по примирению враждующих сторон, убиты шесть военнослужащих правительственной армии и пять ранены.

Турецкая часть совместной комиссии по фактам нарушений режима прекращения огня нарушений не зафиксировала.