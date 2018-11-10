На 23-м километре МКАД загорелся склад с покрышками

В поселке Развилка в Ленинском районе Подмосковья загорелся склад с покрышками, огнем охвачены 200 квадратных метров. Склад находится на 23-м километре МКАД.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 09:31 в субботу, 10 ноября. По сообщению ведомства, к тушению пожара привлечены 34 человека личного состава и 10 единиц техники.