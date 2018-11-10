В московских аэропортах задержаны либо отменены десятки рейсов

Почти 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах московского авиаузла по состоянию на утро субботы, 10 ноября. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", во Внукове задержаны 13 рейсов, в Домодедове восемь рейсов задержаны и девять отменены, еще девять рейсов задержаны в аэропорту Шереметьево.

По данным Центра погоды ФОБОС, в Москве сегодня ожидается облачность, возможны снег и дождь. Максимальная температура воздуха составит 2-4 градуса выше ноля, а к вечеру возможно образование гололедицы, передает РИА Новости. Ожидается восточный ветер силой 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормы.