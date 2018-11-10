Литовский депутат требует прекратить импорт зерна из "враждебной" России

Депутат литовского Сейма Казис Старкявичюс призвал правительство отказаться от покупки гречки и пшеницы у "враждебной" России. По мнению политика, Литва должна "защитить интересы аграриев".

"Правительство льстит России, несмотря на враждебные действия, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины", - заявил Старкявичюс.

За девять месяцев этого года Литва импортировала 15 088 тонн пшеницы из России, пишет РИА Новости.

В Литве постоянно предпринимаются попытки устранить "российское влияние" на страну.