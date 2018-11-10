В Мурманске возобновились поиски пропавшего работника затонувшего плавдока, сообщает городская администрация. Уточняется, что поисковая операция была прекращена вечером в пятницу из-за наступления темноты.

Поиски работника проходят в акватории Кольского залива, в спасательной операции принимает участие катер, идут поиски и вдоль береговой линии. В работах задействованы местные и федеральные спасатели. На самом плавдоке продолжаются водолазные работы.

Ранее сообщалось, что на судоремонтном заводе в Мурманске, где ремонтируется тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", частично затонул плавучий док ПД-50. Авария произошла во время выхода авианесущего крейсера из дока 30 октября. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из которых находятся в больницах, еще один числится пропавшим.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел из-за перебоя в подаче электроэнергии при проведении доковых работ. Цистерны дока заполнились водой, он резко ушел под воду. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте затопления угрозы судоходству и безопасности мореплавания нет. Сам авианосец не пострадал, ремонтные работы на корабле планируется закончить в 2021 году. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может нести до 50 самолетов и вертолетов, он вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. Это крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России.

Док ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире и крупнейший в России. Построен в Швеции в 1980 году по заказу СССР. Длина — 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тысяч тонн. Площадь — 2,21 гектара.